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Росіяни можуть вдарити по Україні на Великдень. В поліції дали важливі поради

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 14:59
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Росіяни можуть вдарити по Україні на Великдень. В поліції дали важливі поради Фото: у поліції дали рекомендації щодо безпеки на Великдень в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція не виключає масованих атак по Україні на Великдень, 5 травня. Тому не зайвим буде пам'ятати декілька важливих правил, які можуть врятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Ворог підступний та цинічний, тож ризики масованих ракетних атак та всіляких провокацій досить великі. Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних", - порадив він.

Крім того, Білошицький дав декілька порад, а саме:

  • утримайтеся від відвідування масових заходів, розгляньте можливість відвідування онлайн.
  • не піддавайтеся на можливі провокації чи підбурювання;
  • дотримуйтеся комендантської години, встановленої для вашого регіону - свята не є винятком;
  • не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та під час неї перебувайте в укриттях;
  • одразу повідомляйте поліцейським або на 102 про підозрілі предмети та осіб.

Він також попередив, що поліція буде здійснювати патрулювання у ще більш посиленому режимі.

"Будьте відповідальними та законослухняними: не порушуйте норм громадського порядку та дотримуйтеся ПДР", - порадив він.

Великдень 2024 в Україні

На Великдень в Україні, який у 2024 році відзначається 5 травня, поліція у посиленому режимі патрулюватиме по всій території України. Зокрема, у Києві комендантська година буде без змін.

Зокрема, раніше українців уже попереджали про можливі ракетні провокації з боку Росії. При цьому у Повітряних силах готові до відбиття можливих атак окупантів.

До того ж не виключено, що обстріл можливий і на день інавгурації глави Кремля Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня.

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