Зеленський закликав українців бути максимально уважними на Великдень

Українцям варто бути максимально уважними найближчими днями, оскільки Росія не перестає прагнути нести руїну навіть перед Великоднем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Як нагадав Зеленський у вечірньому відеозверненні, лише за сьогодні російські війська застосували проти українців 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб.

"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами - від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, - залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант... Важливо цими днями бути максимально уважними", - наголосив президент.

Водночас він подякував українським військовим у мобільних вогневих групах, Повітряних силах, розрахунках ППО та в інших родах військ, які захищають українське небо.