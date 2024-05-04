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Зеленський закликав українців бути максимально уважними на Великдень

Україна, Субота 04 травня 2024 21:35
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Зеленський закликав українців бути максимально уважними на Великдень Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українцям варто бути максимально уважними найближчими днями, оскільки Росія не перестає прагнути нести руїну навіть перед Великоднем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Як нагадав Зеленський у вечірньому відеозверненні, лише за сьогодні російські війська застосували проти українців 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб.

"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами - від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, - залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант... Важливо цими днями бути максимально уважними", - наголосив президент.

Водночас він подякував українським військовим у мобільних вогневих групах, Повітряних силах, розрахунках ППО та в інших родах військ, які захищають українське небо.

Великдень в Україні

У неділю, 5 травня, українські християни східного обряду будуть святкувати вже третій Великдень в умовах повномасштабного вторгнення РФ. У Повітряних силах не виключали, що росіяни можуть вдатися до підступних ударів на Великдень, щоб зіпсувати українцям свято.

У зв'язку з загрозою обстрілів на Великдень поліція давала українцям низку рекомендацій.

А Служба безпеки України попереджала про загрозу провокацій поблизу храмів та місць великого скупчення людей.

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