Спецслужби попередили, що Росія готує диверсії по всій Європі, - FT

Європейські спецслужби попередили, що Росія готує насильницькі диверсії по всій Європі. За даними розвідок, Москву не турбують можливі жертви серед цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Представники розвідки повідомили виданню, що Росія вже почала більш активно готувати приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейській території. Диверсії готуються безпосередньо Росією та з залучення посередників.
Згідно з оцінками трьох різних європейських країн, є все більше доказів більш агресивних і узгоджених зусиль Росії вчинити диверсії в Європі.
"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає... Росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території з високим потенціалом шкоди", - сказав минулого місяця голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг.
Зазначається, що Хальденванг зробив свою заяву через кілька днів після того, як двох німецько-російських громадян заарештували у Баварії за змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині.
Наприкінці квітня двом чоловікам у Великій Британії висунули звинувачення у підпалі на складі з вантажами допомоги для України. Прокуратура звинуватила Росію у причетності.
Також у Швеції розслідують випадки сходження поїздів, які можуть актами саботажу. Financial Times нагадало, що Росія намагалася знищити системи сигналізації у Чехії минулого місяця.
Крім того, в Естонії російські спецслужби в лютому здійснили напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і на журналістів, а Міноборони Франції попереджало про можливі диверсії Росії на військових об'єктах.
Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про "чіткі і переконливі російські підступи", які є скоординованими і масштабними.
Нагадаємо, 18 квітня у Німеччині затримали двох російських диверсантів. Правоохоронці підозрюють їх у плануванні атак на військові об'єкти, у тому числі і об'єкти США.
Німецькі ЗМІ зазначали, що нібито диверсанти хотіли атакувати базу Графенвер, де українські військові навчаються на американських танках Abrams.
Також, за даними ЗМІ, Міністерство закордонних справ Німеччини викликало "на килим" російського посла через інцидент з диверсантами.
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