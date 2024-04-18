Посла РФ викликали "на килим" у Німеччині після затримання російських диверсантів, - Spiegel

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок викликала до МЗС російського посла Сергія Нечаєва. Такий крок зробили після затримання в країні двох російських диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За інформацією журналістів, такий захід пов'язаний із затриманням німецькими правоохоронцями громадян Німеччини та Росії, які могли готувати диверсії на території ФРН.

"Це правда, що міністр закордонних справ викликав російського посла до міністерства закордонних справ", - заявив виданню неназваний представник МЗС Німеччини.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання двох російських диверсантів. Їх підозрюють у планах атак на військові об'єкти на території країни, зокрема американські.

Як писали ЗМІ, зловмисники хотіли організувати диверсію на армійській базі Графенвер, де українських захисників навчають на американських танках Abrams.

Варто зауважити, що Німеччина є головним союзником України у питанні кількості переданої військової допомоги серед країн Європи. Також на її території навчають українських солдатів.

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