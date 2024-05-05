Спецслужбы предупредили, что Россия готовит диверсии по всей Европе, - FT

Представители разведки сообщили, что Россия уже начала более активно готовить скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на европейской территории. Диверсии готовятся непосредственно Россией и с привлечением посредников.

Согласно оценкам трех разных европейских стран, есть все больше доказательств более агрессивных и согласованных усилий России совершить диверсии в Европе.

"Мы оцениваем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает... Россия теперь, кажется, комфортно проводит операции на европейской территории с высоким потенциалом ущерба", - сказал в прошлом месяце глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

Отмечается, что Хальденванг сделал свое заявление спустя несколько дней после того, как двое немецко-российских граждан были арестованы в Баварии за сговор с целью нападения на военные и логистические объекты в Германии.

В конце апреля двоим мужчинам в Великобритании предъявлены обвинения в поджоге на складе с грузами помощи для Украины. Прокуратура обвинила Россию в причастности.

Также в Швеции расследуют случаи схождения поездов, которые могут быть актами саботажа. Financial Times напомнило, что Россия пыталась уничтожить системы сигнализации в Чехии в прошлом месяце.

Кроме того, в Эстонии российские спецслужбы в феврале совершили нападение на автомобиль министра внутренних дел и на журналистов, а Минобороны Франции предупреждало о возможных диверсиях России на военных объектах.

Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что через службы безопасности НАТО передается информация о "четких и убедительных российских происках", которые скоординированы и масштабны.