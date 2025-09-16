Спецслужби Польщі звинуватили українця і білоруску в керуванні БпЛА, що кружляв над урядом

Як заявив речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський, співробітники Служби охорони держави "діяли дуже пильно і швидко", виявивши операторів дрона.

"Це молода білоруска та її двадцятирічний колега з України. Ці особи були безпосередньо затримані співробітниками Державної служби охорони. Було повідомлено поліцію, яка також прибула на місце і взяла цих осіб під варту", - заявив Добжинський.

Також відомо, що затримані дають свідчення правоохоронцям, котрі перевіряють ціль запуску дрона у забороненій зоні.

Водночас Добжинський спростував інформацію про те, що це була шпигунська операція. Він припустив, що можливо хлопець з дівчиною не знали, що запускати дрон у цьому місці заборонено.

"Це молоді люди, можливо, це було наслідком безтурботності, можливо, незнання, можливо, того, що вони хотіли зняти якийсь фільм тут, над Лазенками. Тим більше, що вони були в Лазенковому парку і звідти запускали цей дрон", - сказав речник.

В польській прокуратурі також повідомляють, що у цій справі докази та обставини події наразі свідчать про "порушення правил авіаційного законодавства, а не про вчинення злочину шпигунства"

За даними ЗМІ, затриманими є 21-річний громадянин України та 17-річна білоруска. З'ясувалось, що вони обидвоє перебувають на території Польщі легально: білоруска - кілька днів, а українець - 8 років.