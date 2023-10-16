Спецслужби Латвії розслідують постачання місцевою компанією продукції для армії РФ

Правоохоронці Латвії розпочали кримінальне розслідування у зв'язку з можливою участю підприємства Arta-F у постачанні армії Росії.
Про це заявила Служба державної безпеки Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Минулої п'ятниці та суботи Служба державної безпеки провела кримінально-процесуальні дії на об'єктах, пов'язаних з одним підприємством у Ризі та інших регіонах Латвії, за підозрою в наданні ресурсів російським Збройним силам", - йдеться у матеріалі.
Йдеться про підприємство АТ Arta-F. Справу розслідують за фактом можливого непрямого передання майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті за межами території Латвійської Республіки, спрямованому проти територіальної цілісності України.
Під час обшуків Служба державної безпеки вилучила велику кількість носіїв інформації та документів, а також зразки продукції підприємства.
Також на об'єктах, пов'язаних із компанією, було виявлено грошові кошти на суму понад півмільйона євро.
Arta-F зареєстрована 1991 року, а її статутний капітал становить 712 641 євро. У 2022 році оборот компанії склав 8,062 мільйона євро, а прибуток - 983 930 євро. Реальними бенефіціарами компанії є Владислав Андрєєв і Віталій Андрєєв.
В інтернеті є бази даних, за якими можна відстежувати маршрути логістичних вантажів. Вони містять інформацію про відправника товару, одержувача, опис товару, дату відправлення, а також вагу вантажу. На основі цієї інформації журналістам вдалося оцінити, яка частина продукції Arta-F пішла в Росію.
Вони підрахували, що вартість товарів, відправлених компанією в Росію з початку війни, становить приблизно шість мільйонів доларів.
Раніше повідомлялось, що уряд Канади видав кілька спеціальних дозволів, що дають змогу місцевим компаніям обійти економічні санкції проти Росії.
Також у Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони. Його звинувачують в експорті авіадеталей до Росії через треті країни попри санкції ЄС.
Росія після введення проти неї західних санкцій змогла закупити деталей для літаків Boeing і Airbus на майже 190 млн доларів. Здебільшого їх закуповували в Туреччині, ОАЕ та Китаї.
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