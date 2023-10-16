Спецслужби Латвії розслідують постачання місцевою компанією продукції для армії РФ

"Минулої п'ятниці та суботи Служба державної безпеки провела кримінально-процесуальні дії на об'єктах, пов'язаних з одним підприємством у Ризі та інших регіонах Латвії, за підозрою в наданні ресурсів російським Збройним силам", - йдеться у матеріалі.

Йдеться про підприємство АТ Arta-F. Справу розслідують за фактом можливого непрямого передання майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті за межами території Латвійської Республіки, спрямованому проти територіальної цілісності України.

Під час обшуків Служба державної безпеки вилучила велику кількість носіїв інформації та документів, а також зразки продукції підприємства.

Також на об'єктах, пов'язаних із компанією, було виявлено грошові кошти на суму понад півмільйона євро.

Що відомо про компанію

Arta-F зареєстрована 1991 року, а її статутний капітал становить 712 641 євро. У 2022 році оборот компанії склав 8,062 мільйона євро, а прибуток - 983 930 євро. Реальними бенефіціарами компанії є Владислав Андрєєв і Віталій Андрєєв.

В інтернеті є бази даних, за якими можна відстежувати маршрути логістичних вантажів. Вони містять інформацію про відправника товару, одержувача, опис товару, дату відправлення, а також вагу вантажу. На основі цієї інформації журналістам вдалося оцінити, яка частина продукції Arta-F пішла в Росію.

Вони підрахували, що вартість товарів, відправлених компанією в Росію з початку війни, становить приблизно шість мільйонів доларів.

Порушення санкцій проти РФ

Раніше повідомлялось, що уряд Канади видав кілька спеціальних дозволів, що дають змогу місцевим компаніям обійти економічні санкції проти Росії.

Також у Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони. Його звинувачують в експорті авіадеталей до Росії через треті країни попри санкції ЄС.

Росія після введення проти неї західних санкцій змогла закупити деталей для літаків Boeing і Airbus на майже 190 млн доларів. Здебільшого їх закуповували в Туреччині, ОАЕ та Китаї.