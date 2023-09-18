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Продавав РФ авіадеталі в обхід санкцій. У Нідерландах арештували посадовця Міноборони

Нідерланди, Понеділок 18 вересня 2023 15:25
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Продавав РФ авіадеталі в обхід санкцій. У Нідерландах арештували посадовця Міноборони Фото: у Нідерландах арештували посадовця Міноборони, який продавав РФ авіадеталі в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони. Його звинувачують в експорті авіадеталей до Росії через треті країни попри санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Слідча інформація привела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з міста Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії шляхом експорту авіаційних деталей до Росії", - повідомили у Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів.

Зазначається, що чоловік працює в Міністерстві оборони країни. За місцем його проживання чиновника правоохоронці вилучили документи, цифрові носії інформації та боєприпаси.

Також повідомляється, що його 53-річного спільника, який і надав слідству необхідну інформацію, щоб вийти на слід чиновника Міноборони, взяли під варту за день до цього.

Обох чоловіків звинувачують в експорті запчастин до Росії через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

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