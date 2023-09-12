Попри санкції. ЗМІ встановили, як РФ закуповує запчастини для літаків Boeing і Airbus

Росія після введення проти неї західних санкцій змогла закупити деталей для літаків Boeing і Airbus на майже 190 млн доларів. Здебільшого їх закуповували в Туреччині, ОАЕ та Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Важливі історії ".

У кого Росія закуповує деталі для літаків

"У російських авіакомпаній, яким потрібні запчастини, є безліч способів обійти санкції. Найпростіший - купити їх у "дружній" країні (тобто не на Заході)", - пише видання.

Зазначається, що найчастіше РФ купує запчастини у компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю і Туреччини.

Лідером виявилася дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За рік з невеликим вона зробила понад 700 поставок до Росії.

Здебільшого запчастини для Boeing і Airbus дісталися групі "Аерофлот", до якої, окрім власне "Аерофлоту", входять компанії "Росія" і "Перемога".

Власниками іноземних компаній є росіяни

Видання повідомляє, що бенефіціарами компанії Griffon (ОАЕ), яка часто постачає в РФ запчастини для літаків, є Ірина Гороховська та Ілля Рисев.

Рисев заснував у Росії дві компанії - "Сімплекс" і "Амерітех", які займаються поставками авіазапчастин. Гороховська працювала в "Сімплексі" керівником відділу логістики.

Також молдавська компанія Max Jet Service з початку війни в Україні відправляла в Росію авіазапчастини для Boeing і Airbus.

Засновником Max Jet Service виявився росіянин Сергій Ранга. Журналісти хотіли отримати від нього коментар, але він ухилився від нього.

Запчастини для літаків продають компанії з Європи

"Судячи з митних даних, російська авіакомпанія "Ай флай" купувала авіадеталі у литовської Right Direction Aero - запчастини європейських і американських виробників, зокрема для Boeing", - пише видання.

Зазначається, що компанія поставляла датчики температури, чаші унітази, гвинти і гайки.

Директор і власник Right Direction Aero Павло Чалапов запевнив, що не укладає угод із Росією, досконально перевіряє своїх клієнтів на зв'язки з РФ і зобов'язує їх підписувати декларації, що вони не будуть перепродавати запчастини людям і компаніям під санкціями.

Пізніше Чалапов пояснив, що продавав деталі не російській компанії "Ай флай", а киргизькій компанії "Карголайн".

"У митних базах дійсно зазначено, що литовська Right Direction Aero продавала товари "Ай флай" за дорученням "Карголайн". Схоже, за документами запчастини йшли в Киргизстан, а в реальності - в Росію", - зазначили журналісти.

Як Росії вдається закуповувати запчастини попри санкції

Великі компанії, на кшталт Boeing або Airbus, не в змозі повністю контролювати поширення своїх товарів.

Компанії продають якомога більше товарів якомога більшій кількості клієнтів, а якщо хтось із цих клієнтів безпосередньо або через посередника продасть підсанкційну авіазапчастину або мікросхему в Росію чи Іран, у них мало шансів про це дізнатися.

Росія пристосовується до санкцій проти авіагалузі

Нещодавно Reuters писало, що російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

Також повідомлялося, що в РФ отримали двигуни та запчастини до західних літаків на суму 171 млн доларів через ОАЕ та Китай.