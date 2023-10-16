Спецслужбы Латвии расследуют поставки местной компанией продукции для армии РФ

"В прошлую пятницу и субботу Служба государственной безопасности провела уголовно-процессуальные действия на объектах, связанных с одним предприятием в Риге и других регионах Латвии, по подозрению в предоставлении ресурсов российским Вооруженным силам", - говорится в материале.

Речь идет о предприятии АО Arta-F. Дело расследуется по факту возможной косвенной передачи имущества стороне, которая участвует в вооруженном конфликте за пределами территории Латвийской Республики, направленном против территориальной целостности Украины.

Во время обысков Служба государственной безопасности изъяла большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции предприятия.

Также на объектах, связанных с компанией, были обнаружены денежные средства на сумму более полумиллиона евро.

Что известно о компании

Arta-F зарегистрирована в 1991 году, а её уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот компании составил 8,062 миллиона евро, а прибыль - 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталий Андреев.

В интернете есть базы данных, по которым можно отслеживать маршруты логистических грузов. Они содержат информацию об отправителе товара, получателе, описание товара, дату отправки, а также вес груза. На основе этой информации журналистам удалось оценить, какая часть продукции Arta-F ушла в Россию.

Они подсчитали, что стоимость товаров, отправленных компанией в Россию с начала войны, составляет примерно шесть миллионов долларов.

Нарушение санкций против РФ

Ранее сообщалось, что правительство Канады выдало несколько специальных разрешений, позволяющих местным компаниям обойти экономические санкции против России.

Также в Нидерландах был арестован чиновник Министерства обороны. Его обвиняют в экспорте авиадеталей в Россию из-за третьих стран, несмотря на санкции ЕС.

Россия после введения против нее западных санкций смогла закупить детали для самолетов Boeing и Airbus почти на 190 млн долларов. В основном их закупали в Турции, ОАЭ и Китае.