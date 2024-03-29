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Спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпіади у Парижі, - ЗМІ

Фото: спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпіади (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Побоювання, зокрема, викликані терактом у Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe 1.

Джерело видання у головному управлінні внутрішньої безпеки (DGSI) Франції зазначило, що нинішній формат церемонії відкриття надто ризикований. Тому спецслужби рекомендують перейти до альтернативного "плану Б".

Як пише видання, загрозу церемонії відкриття можуть становити напади зі зброєю та терористи, які можуть використовувати вантажівки, щоб в'їжджати в натовп.

Також розвідка попереджає про загрозу "сплячих" терористичних груп, які "активізуються віддалено з афганської зони".

Після теракту у російському ТЦ "Крокус Сіті Хол" рівень терористичної загрози у Франції було підвищено до максимального. Розвідка активізувала перевірки громадян, які прибувають з Центральної Азії.

Варто зазначити, що літні Олімпійські ігри прийдуть у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

 

На Олімпіаду у нейтральному статусі було допущено спортсменів з Росії та Білорусі. Але білоруським та російським спортсменам заборонили брати участь у параді делегацій під час церемонії відкриття Олімпіади.

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