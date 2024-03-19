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Росіянам і білорусам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпіади-2024

Вівторок 19 березня 2024 19:58
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Росіянам і білорусам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпіади-2024 Архівне фото: Росіянам і білорусам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпіади-2024 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Спортсменам із російським і білоруським громадянством заборонять брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міжнародного олімпійського комітету.

Зазначається, що виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету сьогодні погодила низку конкретних аспектів реалізації участі індивідуальних нейтральних спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Було встановлено, що нейтральні спортсмени, якими будуть росіяни та білоруси, не братимуть участі в параді делегацій під час церемонії відкриття Олімпіади, оскільки є індивідуальними спортсменами.

Також уточнюється, що рішення про участь нейтральних спортсменів у церемонії закриття буде ухвалено пізніше, враховуючи, що на церемонію закриття виходять не команди, а всі спортсмени разом.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський закликав Францію не допустити атлетів РФ до Олімпіади-2024.

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