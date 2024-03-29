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Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже, - СМИ

Фото: спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Опасения, в частности, вызваны терактом в Подмосковье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe 1.

Источник в главном управлении внутренней безопасности (DGSI) Франции отметил, что нынешний формат церемонии открытия слишком рискован. Поэтому спецслужбы рекомендуют перейти к альтернативному "плану Б".

Как пишет издание, угрозу церемонии открытия могут представлять нападения с оружием и террористы, которые могут использовать грузовики, чтобы въезжать в толпу.

Также разведка предупреждает об угрозе "спящих" террористических групп, которые "активизируются удаленно из афганской зоны".

После теракта в российском ТЦ "Крокус Сити Холл" уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального. Разведка активизировала проверки прибывающих из Центральной Азии граждан.

Следует отметить, что летние Олимпийские игры придут в Париже с 26 июля по 11 августа.

 

На Олимпиаду в нейтральном статусе были допущены спортсмены из России и Беларуси. Но белорусским и российским спортсменам запретили участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия Олимпиады.

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