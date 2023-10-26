Спецслужби Чехії назвали РФ найбільшою загрозою для країни

Росія являє собою найбільшу загрозу для Чехії. Країна протистоїть дезінформації Кремля та обходу санкцій ЄС.

Про це заявила Служба безпеки та інформації Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES .

Російські шпигуни серед дипломатів

"Розміщення інформаторів у дипломатичних місіях має важливе значення для Росії, оскільки дипломатична акредитація дає змогу забезпечити захист, закріплений Конвенцією про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні.

Директор спецслужби Міхал Куделка сказав, що погляд політичного представництва на безпеку й обороноздатність Чехії повністю змінився. За його словами, десятки російських дипломатів і співробітників російських консульств у Карлових Варах і Брно були змушені покинути країну, зокрема люди, пов'язані з російськими спецслужбами.

"Відбувається поступове збільшення оборонного бюджету та суттєві зміни в стратегічних документах, що стосуються безпеки Чехії", - додав він.

РФ намагається обходити санкції ЄС

Служба безпеки та інформації активно перешкоджає спробам порушення ембарго на експорт товарів до Росії, а також активно відстежує загрози, пов'язані з можливим безконтрольним розповсюдженням зброї із зони конфлікту.

Спецслужбами було зафіксовано випадки з реекспорту верстатів, їхніх запасних частин або хімікатів через низку третіх країн.

З отриманих результатів Чехія робить висновок, що заходи ЄС істотно ускладнили доступ Росії до товарів, які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі.

Китайські шпигуни також є загрозою для Чехії

Минулого року співробітники китайських спецслужб продовжували налагоджувати контакти з політичними представниками Чехії по всьому політичному спектру.

Китайські розвідники і представники партійних організацій роблять акцент на впливі на громадську думку з метою формування позитивного іміджу Китаю.

"Інтерес Китаю до ситуації в Європі зріс торік через російське вторгнення в Україну, що призвело, серед іншого, до інтенсивнішої діяльності у сфері кібершпигунства", - додали спецслужби.

Ставлення Чехії до РФ після її війни проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав "на килим" російського посла Олександра Змеєвського. Причиною цього став ракетний удар окупантів по селу Гроза в Харківській області.

Також президент Чехії Петр Павел на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі закликав держави Євросоюзу до рішучої позиції проти Росії через широкомасштабну війну проти України, та застеріг від поступок країні-агресору.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що за лічені місяці Чехія позбудеться залежності від нафти з РФ, так само, як вона позбулася залежності від російського газу.