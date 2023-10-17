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Чехія планує за лічені місяці відмовитися від російської нафти

Чехія, Вівторок 17 жовтня 2023 16:46
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Чехія планує за лічені місяці відмовитися від російської нафти Фото: Петр Фіала (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

За лічені місяці Чехія позбудеться залежності від нафти з РФ, так само, як вона позбулася залежності від російського газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iROZHLAS.

"Ми створюємо справжній енергетичний суверенітет. За лічені місяці ми позбудемося залежності від російської нафти", - заявив прем'єр Чехії.

За його словами, країна вже позбулася залежності від російського газу.

"Подібний розвиток подій очікується і щодо російського ядерного палива", заявив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Також він зазначив, що уряд Чехії за останній рік зробив кроки щодо припинення залежності від Росії і продовжуватиме це робити.

Ставлення Чехії до Росії після її вторгнення в Україну

Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав "на килим" російського посла Олександра Змеєвського. Причиною цього став ракетний удар окупантів по селу Гроза в Харківській області.

Також президент Чехії Петр Павел на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі закликав держави Євросоюзу до рішучої позиції проти Росії через широкомасштабну війну проти України, та застеріг від поступок країні-агресору.

Головнокомандувач чеських військових Карел Ржегк заявляв, що країни Заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

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