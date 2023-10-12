Чехія викликала "на килим" російського посла після ракетного удару по Грозі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сьогодні, 12 жовтня, викликав "на килим" російського посла Олександра Змеєвського. Причиною цього став ракетний удар окупантів по селу Гроза в Харківській області.

Про це заявив Міністерство закордонних справ Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

"Ми можемо підтвердити, що міністр Ліпавський через свого заступника ухвалив рішення викликати російського посла через нещодавній варварський напад на мирних жителів у селі Гроза", - заявили у відомстві.

Як відреагувала російська сторона.

Зазначається, що посол Змієвський зустрівся із заступником міністра закордонних справ Чехії Яном Маріаном. Під час бесіди чеська сторона висловила свою підтримку Україні. Однак російський посол висловив свою "позицію".

"Звичайно, ми рішуче відкинули необґрунтовані звинувачення на адресу Росії та збройних сил РФ. Однак діалог не відбувся - чеські партнери вкотре продемонстрували небажання дослухатися до наших аргументів, не кажучи вже про те, щоб вести дискусію", - сказала в російському посольстві.

Ракетний удар по Грозі

На ранок четверга, 12 жовтня, кількість загиблих через ракетний удар російських військ "Іскандером" по кафе в селі Гроза Харківської області зросла до 56 людей. Як зазначав у коментарі РБК-Україна речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, ще 3 особи за заявами родичів вважалися зниклими безвісти.

11 жовтня СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до РФ. Крім того, правоохоронці наразі з'ясовують, з ким спілкувалися зрадники, щоб отримати інформацію для обстрілу села.

Сьогодні голова МВС України Ігор Клименко заявив, що через ракетний удар в селі Гроза Куп'янського району Харківської області загинули 59 людей. Поліція ідентифікувала усіх жертв.