Спецслужбы Чехии назвали РФ самой большой угрозой для страны

Россия представляет собой наибольшую угрозу для Чехии. Страна противостоит дезинформации Кремля и обходу санкций ЕС.

Об этом заявила Служба безопасности и информации Чехии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES .

Российские шпионы среди дипломатов

"Размещение информаторов в дипломатических миссиях имеет важное значение для России, поскольку дипломатическая аккредитация позволяет обеспечить защиту, закрепленную Конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

Директор спецслужбы Михал Куделка сказал, что взгляд политического представительства на безопасность и обороноспособность Чехии полностью изменился. По его словам, десятки российских дипломатов и сотрудников российских консульств в Карловых Варах и Брно были вынуждены покинуть страну, в том числе люди, связанные с российскими спецслужбами.

"Происходит постепенное увеличение оборонного бюджета и существенные изменения в стратегических документах, касающихся безопасности Чехии", - добавил он.

РФ пытается обходить санкции ЕС

Служба безопасности и информации активно препятствует попыткам нарушения эмбарго на экспорт товаров в Россию, а также активно отслеживает угрозы, связанные с возможным бесконтрольным распространением оружия из зоны конфликта.

Спецслужбами были зафиксированы случаи по реэкспорту станков, их запасных частей или химикатов через ряд третьих стран.

Из полученных результатов Чехия делает вывод, что меры ЕС существенно усложнили доступ России к товарам, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе.

Китайские шпионы также представляют угрозу для Чехии.

В прошлом году сотрудники китайских спецслужб продолжали налаживать контакты с политическими представителями Чехии по всему политическому спектру.

Китайские разведчики и представители партийных организаций делают акцент на воздействии на общественное мнение с целью формирования положительного имиджа Китая.

"Интерес Китая к ситуации в Европе возрос в прошлом году из-за российского вторжения в Украину, что привело, среди прочего, к более интенсивной деятельности в сфере кибершпионажа", - добавили спецслужбы.

Отношение Чехии к РФ после ее войны против Украины

Недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липовский вызвал "на ковер" российского посла Александра Змеевского. Причиной этого стал ракетный удар кафиров по селу Гроза в Харьковской области.

Также президент Чехии Петр Павел на заседании Европейского парламента в Страсбурге призвал государства Евросоюза к решительной позиции против России из-за широкомасштабной войны против Украины и предостерег от уступок стране-агрессору.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что за считанные месяцы Чехия избавится от зависимости от нефти из РФ, так же, как она избавилась от зависимости от российского газа.