Спецслужба США відзвітувала про перехоплення посилок з бомбами для Клінтон і Обами

Фото: Секретна служба США (special-ops.org)

Чиновники були в безпеці, так як посилки до них би не були доставлені

Співробітники секретної служби США перехопили два підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За даними американських спецслужб, посилка, яку повинні були доставити до дому Білла і Хілларі Клінтон в передмісті Нью-Йорка, була перехоплена напередодні ввечері, а посилка для Обами - 24 жовтня у Вашингтоні.

зокрема, під час обов'язкової перевірки посилки були відразу ж ідентифіковані як можливі вибухові пристрої. Секретна служба запевняє, що колишні чиновники були в безпеці, так як посилки до них би не були доставлені.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій.