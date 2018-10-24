ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Спецслужба США відзвітувала про перехоплення посилок з бомбами для Клінтон і Обами

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 17:44
Фото: Секретна служба США (special-ops.org)
Фото: Секретна служба США (special-ops.org)

Чиновники були в безпеці, так як посилки до них би не були доставлені

Співробітники секретної служби США перехопили два підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За даними американських спецслужб, посилка, яку повинні були доставити до дому Білла і Хілларі Клінтон в передмісті Нью-Йорка, була перехоплена напередодні ввечері, а посилка для Обами - 24 жовтня у Вашингтоні.

зокрема, під час обов'язкової перевірки посилки були відразу ж ідентифіковані як можливі вибухові пристрої. Секретна служба запевняє, що колишні чиновники були в безпеці, так як посилки до них би не були доставлені.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій.

Крім того, в середу, 24 жовтня, в поштою, відправленої будинок Хілларі і Біла Клінтонів в Нью-Йорку, знайшли вибуховий пристрій. Підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти. Потужність бомби не уточнюється.

В офіс Обами поштою відправили вибухівку У Кремлі заявили, що вихід США з ДРСМД спровокує початок гонки озброєнь
Новини України Барак ОбамаХиллари КлинтонСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся