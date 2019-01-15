Спецслужба Германии проверит ультраправую партию на экстремизм

Фото: партия "Альтернатива для Германии" (echotv.hu)

Подозревается, что их деятельность не соответствует Конституции ФРГ

Федеральное ведомство по охране конституции проверит правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" на экстремизм. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

В частности, ведомтсво проверит внутрипартийное правонационалистическое обьединение "Крыло", которое возглавляет председатель отделения партии в федеральной земле Тюрингии Бйорн Геке. Также объектом надзора станет партийная молодежная организация "Молодая альтернатива". Подозревается, что их деятельность не соответствует Конституции ФРГ.

В издании добавили, что спецслужба следит за организациями, которые не являются явно экстремистскими, но есть реальные доказательства их антиконституционных намерений.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель во время поездки в Афины раскритиковала националистические движения накануне выборов в Европейский парламент, которые набирают все большую популярность в Европе.

Добавим, лидеры ультраправых партий Франции и Италии начали совместную избирательную кампанию до голосования в Европейский парламент. Глава антимигрантской итальянской партии "Лига" и вице-премьер-министр страны Маттео Сальвини провели пресс-конференцию в Риме с лидером французских ультраправых Марин Ле Пен. Они оба раскритиковали институты ЕС, назвав их "Брюссельским бункером".