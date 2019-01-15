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Спецслужба Німеччини перевірить ультраправу партію на екстремізм

Новини » Політика    15.01.2019 - 22:31
Спецслужба Німеччини перевірить ультраправу партію на екстремізм
Фото: партія "Альтернатива для Німеччини" (echotv.hu)

Підозрюється, що їхня діяльність не відповідає Конституції ФРН

Федеральне відомство з охорони конституції перевірить правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" на екстремізм. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Зокрема, відомство перевірить внутрішньопартійне правонаціоналістичне об'єднання "Крило", яке очолює голова відділення партії у федеральній землі Тюрингії Бйорн Геке. Також об'єктом нагляду стане партійна молодіжна організація "Молода альтернатива". Підозрюється, що їхня діяльність не відповідає Конституції ФРН.

У виданні додали, що спецслужба наглядає за організаціями, які не є явно екстремістськими, але є реальні докази їхніх антиконституційних намірів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час поїздки в Афіни розкритикувала націоналістичні рухи напередодні виборів до Європейського парламенту, які набирають все більшу популярність в Європі.

Додамо, лідери ультраправих партій Франції та Італії розпочали спільну виборчу кампанію до голосування до Європейського парламенту. Глава антимігрантською італійської партії "Ліга" та віце-прем'єр-міністр країни Маттео Сальвіни провели прес-конференцію в Римі з лідером французьких ультраправих Марін Ле Пен. Вони обидва розкритикували інститути ЄС, назвавши їх "Брюссельським бункером".

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