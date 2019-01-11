ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Меркель раскритиковала политику национализма накануне выборов в Европарламент

Новости » Политика    11.01.2019 - 15:45
Меркель раскритиковала политику национализма накануне выборов в Европарламент
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель предупредила о катастрофе в Европе от политики национализма

Канцлер Германии Ангела Меркель во время поездки в Афины раскритиковала набирающие все большую популярность в Европе националистические движения в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе встречи  с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом она назвала главу правительства страны своим союзником в регионе, где за влияние борются различные внешние силы - от Турции и России до Китая. 

"Это также включает в себя глубокое убеждение в том, что сотрудничество друг с другом в любом случае лучше политики национализма, которая так часто приводила Европу к катастрофе", - заявила Меркель.

Напомним, лидеры ультраправых партий Франции и Италии начали совместную избирательную кампанию к голосованию в Европейский парламент.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заключили предварительное соглашение о совместной кампании на выборах в Европейский парламент. 

Ожидается, что большинство мест в Европарламенте выигрывает Европейская народная партия.

Венгерский премьер выступает за создание варшавско-римского блока евроскептиков Меркель и Путин обсудили создание сирийского конституционного комитета
Новости Украины Ангела МеркельЕвропарламент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь