Меркель раскритиковала политику национализма накануне выборов в Европарламент

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель предупредила о катастрофе в Европе от политики национализма

Канцлер Германии Ангела Меркель во время поездки в Афины раскритиковала набирающие все большую популярность в Европе националистические движения в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом она назвала главу правительства страны своим союзником в регионе, где за влияние борются различные внешние силы - от Турции и России до Китая.

"Это также включает в себя глубокое убеждение в том, что сотрудничество друг с другом в любом случае лучше политики национализма, которая так часто приводила Европу к катастрофе", - заявила Меркель.

Напомним, лидеры ультраправых партий Франции и Италии начали совместную избирательную кампанию к голосованию в Европейский парламент.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заключили предварительное соглашение о совместной кампании на выборах в Европейский парламент.

Ожидается, что большинство мест в Европарламенте выигрывает Европейская народная партия.