Спецслужбы США предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах

Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения

О возможных терактах на Шри-Ланке разведывательные службы Индии и США несколько раз предупреждали власти страны. Об этом сообщает CNN.

В документе также содержался список подозреваемых в причастности к возможным атакам.

"4 апреля иностранные спецслужбы (Индии и США, - ред.) сообщили чиновникам Шри-Ланки о потенциальном заговоре с целью начать атаки смертников на христианские церкви и туристические места", - говорится в сообщении.

Кроме того, 11 апреля еще одно предупреждение, подписанное заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, было распространено среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств. В этой записке, с копией которого удалось ознакомиться CNN, излагалась угроза и снова содержался список подозреваемых.

По словам Сенаратне, иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения. Одно такое предупреждение пришло за десять минут до первого взрыва.

Отметим, что на Шри-Ланке произошло 9 взрывов, в результате которых погибли 310 человек.По данным властей Шри-Ланки, к серии терактов причастны террористы экстремистской группировки Nations Thawahid Jaman (NTJ). В то же время ответственность за теракты никто не взял.