Число погибших в терактах на Шри-Ланке превысило 300

Фото: место взрыва на Шри-Ланке (News First)

Теракты на Шри-Ланке унесли жизни не менее 310 человек

Число погибших в терактах на Шри-Ланке 21 апреля 2019 года достигло 310 человек. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения, передает издание News First.

Сообщается, что на 23 апреля число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек. Также сообщается о не менее 480 раненых. В министерстве уточняют, что до сих пор не удается опознать более 40 погибших.

Напомним, накануне после серии терактов на Шри-Ланке местные правоохранители обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции. В связи с активизацией террористов в стране вводят режим чрезвычайного положения. В его рамках полиция и спецслужбы получат дополнительные полномочия.

Взрывы на Шри-Ланке прогремели утром 21 апреля. Первый взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо, в 30 км севернее Коломбо, третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы.

По данным властей Шри-Ланки, к серии терактов причастны террористы экстремистской группировки Nations Thawahid Jaman (NTJ). В то же время ответственность за произошедшее никто не взял.