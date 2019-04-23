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Спецслужби США попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 10:01
Спецслужби США попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Іноземні спецслужби повторили свої попередження за кілька днів і годин до нападу

Про можливі теракти на Шрі-Ланці розвідувальні служби Індії і США кілька разів попереджали владу країни. Про це повідомляє CNN.

У документі також містився список підозрюваних у причетності до можливих атак.

"4 квітня іноземні спецслужби (Індії та США, - ред.) повідомили чиновникам Шрі-Ланки про потенційну змову з метою почати атаки смертників на християнські церкви й туристичні місця", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 11 квітня ще одне попередження, підписане заступником генерального інспектора поліції Пріялалом Діссанаяке, було поширене серед ряду служб безпеки й деяких урядових міністерств. У цій записці, з копією якої вдалося ознайомитися CNN, викладалася загроза і знову містився список підозрюваних.

За словами Сенаратне, іноземні спецслужби повторили свої попередження за кілька днів і годин до нападу. Одне таке попередження прийшло за десять хвилин до першого вибуху.

Зазначимо, що на Шрі-Ланці сталось 9 вибухів, в результаті яких загинули 310 людей.За даними влади Шрі-Ланки, до серії терактів причетні терористи екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman (NTJ). У той же час відповідальність за теракти ніхто не взяв.

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