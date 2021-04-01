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График, оплата и спецпропуска: как будет работать метро в Киеве с 5 апреля

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 12:22
График, оплата и спецпропуска: как будет работать метро в Киеве с 5 апреля Фото: метро Киева будет работать с ограничениями (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 5 апреля метро в Киеве будет работать с ограничениями в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. В частности, в метро будут пускать только по специальным пропускам.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, что касается графика работы, то метро будет функционировать в обычном режиме. То есть станции будут открываться и закрываться по нынешнему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.

"У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска", - отметила Макогон.

При этом, по ее словам, проезд по специальным пропускам не означает, что он будет бесплатным.

"Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты - банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card", - добавила Макогон.

Она также подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.

Напомним, накануне городская власть сообщила о новых ограничениях с 5 апреля, в том числе на транспорте. Ожидается, что они продлятся до 16 апреля.

При этом на междугородний транспорт никаких подобных ограничений не предусмотрено. Поэтому люди из пригорода пока смогут добираться до Киева.

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