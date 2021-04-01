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Опубликовано решение о жестком локдауне в Киеве с 5 апреля

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 16:17
Опубликовано решение о жестком локдауне в Киеве с 5 апреля Фото: Киев с 5 апреля ужесточает локдаун (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Киеве ужесточается с 5 апреля вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам. Также комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинам ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.

Текст решения опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно решению, обучение в школах, училищах и вузах всех типов и форм собственности переводится на дистанционных режим. Также приостанавливается работа детских садов и учреждений внешкольного образования.

Метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт с 00:00 5 апреля должны перейти на режим специальных перевозок. Перевозить будут только пассажиров, у которых есть специальные пропуска, удостоверения личности и маски.

При этом работников ГСЧС и Национальной полиции будут перевозить только при наличии служебных удостоверений и средств индивидуальной защиты. А призывников - при наличии повесток, документов и масок.

Кроме того, владельцам магазинов и других учреждений торговли в Киеве рекомендуют ввести приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

Также государственным и коммунальным больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным; помощи онкобольным; других случаев при реальной угрозе жизни пациента.

Фото: решение комиссии

Напомним, ранее стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области. Транспортные ограничения с 5 апреля никак не повлияют на железнодорожное сообщение, если местная власть сама не примет меры.

Также сообщалось, что эти ограничения пока дополнительно не влияют на работу междугороднего транспорта.

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