Спецпрокурор США звернеться до Верховного суду щодо імунітету Трампа: що це означає

Це перший раз, коли суд такого високого рівня оцінюватиме юридичне переслідування колишнього президента.

Надзвичайне прохання є спробою Сміта продовжити судовий процес щодо підривної діяльності на виборах, який наразі запланований на початок березня.

"Сміт просить Верховний суд зробити рідкісний крок - пропустити федеральний апеляційний суд і швидко вирішити фундаментальне питання у справі проти Трампа. Команда Сміта звернулася до суду з проханням переглянути рішення окружного судді Тані Чуткан про те, що, як колишній президент, Трамп не застрахований від обвинувачення в підривній діяльності на виборах, порушеного у Вашингтоні", - пише видання.

Прокурор посилається на справу США проти Ніксона

Команда спеціального прокурора вказує на аналогічний маневр, використаний у справі США проти колишнього президента Річарда Ніксона у Верховному суді 1974 року, в якій судді відхилили претензії тодішнього президента Ніксона на президентські привілеї в суперечці за викликом до суду через записи Овального кабінету.

У цьому випадку суд швидко ухвалив рішення у справі, щоб одна зі справ епохи Вотергейту могла розглядатися якомога швидше.

У своїй апеляції до Верховного суду прокурори разом зі спеціальним прокурором написали, що "немає нічого важливішого для нашої демократії", ніж притягнення колишнього президента до відповідальності, якщо він порушить закон. Закликаючи суддів зайнятися цим питанням зараз, прокурори стверджували, що характер гучної справи вимагає відходу від звичайної апеляційної процедури.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія і влаштували там заворушення, внаслідок яких загинули 5 людей. Це сталося під час того, як Конгрес мав затвердити результати президентських виборів.

У липні цього року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення екс-президенту Дональду Трампу у справі про штурм Капітолія.

У листопаді суд вирішив ув'язнити на 5 років колишнього співробітника Державного департаменту США, який брав участь у штурмі Капітолія.

Судові справи проти Трампа

Проти Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірному розпорядженню секретною інформацією після того, як він залишив посаду та не тільки.

На початку грудня повідомлялось, що Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.