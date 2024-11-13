Спецпрокурор по справі Трампа планує звільнитись до інавгурації

Спеціальний прокурор Джек Сміт розглядає можливість піти у відставку. Він намагається це зробити до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, Сміт обговорює з керівництвом Міністерства юстиції механізми згортання федерального судового переслідування Трампа з наміром піти у відставку до того, як колишній президент повернеться в Білий дім.

Раніше Трамп погрожував звільнити Сміта, але прокурор очікує, що він піде до того, як Трамп вступить на посаду.

Переговори між Смітом і керівництвом Міністерства юстиції виходять за межі кримінальних справ Трампа й розглядають питання про те, що робити з іншими обвинуваченими у справі про секретні документи, а також про офіс спеціального прокурора та про те, що станеться з його бюджетом і персоналом.

Сміт має надати звіт про свою роботу для генерального прокурора Мерріка Гарленда.

За словами людей, поінформованих про дискусії, незрозуміло, чи відкладеться час відходу Сміта, якщо він повинен буде подати свій звіт на затвердження розвідувального співтовариства.