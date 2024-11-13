ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецпрокурор по делу Трампа планирует уволиться к инаугурации

США, Среда 13 ноября 2024 17:33
UA EN RU
Спецпрокурор по делу Трампа планирует уволиться к инаугурации Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Специальный прокурор Джек Смит рассматривает возможность уйти в отставку. Он пытается это сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, Смит обсуждает с руководством Министерства юстиции механизмы сворачивания федерального судебного преследования Трампа с намерением уйти в отставку до того, как бывший президент вернется в Белый дом.

Ранее Трамп угрожал уволить Смита, но прокурор ожидает, что он уйдет до того, как Трамп вступит в должность.

Переговоры между Смитом и руководством Министерства юстиции выходят за пределы уголовных дел Трампа и рассматривают вопрос о том, что делать с другими обвиняемыми по делу о секретных документах, а также об офисе специального прокурора и о том, что произойдет с его бюджетом и персоналом.

Смит должен предоставить отчет о своей работе генеральному прокурору Меррику Гарленду.

По словам людей, информированных о дискуссиях, неясно, отложится ли время ухода Смита, если он должен будет подать свой отчет на утверждение разведывательного сообщества.

Известно, что спецпрокурор работает над тем, чтобы завершить до того, как Трамп вступит в должность, поскольку Гарланд должен будет одобрить отчет и решить, обнародовать ли его публично.

Заметим, что именно Смит добился первого из двух федеральных обвинительных актов против Трампа.

В то же время, заметим, что на днях суд приостановил дело бывшего президента США Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. Прокурор Смит заявил, что следует оценить сложившиеся обстоятельства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа