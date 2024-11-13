Спецпрокурор по делу Трампа планирует уволиться к инаугурации

Специальный прокурор Джек Смит рассматривает возможность уйти в отставку. Он пытается это сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, Смит обсуждает с руководством Министерства юстиции механизмы сворачивания федерального судебного преследования Трампа с намерением уйти в отставку до того, как бывший президент вернется в Белый дом.

Ранее Трамп угрожал уволить Смита, но прокурор ожидает, что он уйдет до того, как Трамп вступит в должность.

Переговоры между Смитом и руководством Министерства юстиции выходят за пределы уголовных дел Трампа и рассматривают вопрос о том, что делать с другими обвиняемыми по делу о секретных документах, а также об офисе специального прокурора и о том, что произойдет с его бюджетом и персоналом.

Смит должен предоставить отчет о своей работе генеральному прокурору Меррику Гарленду.

По словам людей, информированных о дискуссиях, неясно, отложится ли время ухода Смита, если он должен будет подать свой отчет на утверждение разведывательного сообщества.