Спецпрокурор Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе

Председатель Юридического комитета Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Джерольд Надлер заявил, что специальный прокурор Роберт Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе, как было договорено ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.

Он добавил, что Комитет продолжает переговоры с Министерством юстиции.

"Этого не произойдет на следующей неделе. Мы сейчас ведем переговоры. Мы общаемся с ним (спецпрокурором - ред.) и Министерством юстиции", - заявил конгрессмен-демократ.

При этом Надлер не назвал точной причины, почему Мюллер не будет свидетельствовать на следующей неделе.

"Когда-то он (спецпрокурор Мюллер - ред.) придет. Если будет необходимо, мы вызовем его повесткой, и он придет", - отметил председатель Юридического комитета.

пециальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Кроме того, президент США Дональд Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Таким образом, Трамп помешал представителям Демократической партии получить полную версию доклада.