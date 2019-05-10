Спецпрокурор Мюллер не буде свідчити в Конгресі наступного тижня

Голова Юридичного комітету Палати представників Сполучених Штатів Америки Джерольд Надлер заявив, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер не буде свідчити в Конгресі на наступному тижні, як було домовлено раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Він додав, що Комітет продовжує переговори з Міністерством юстиції.

"Цього не відбудеться на наступному тижні. Ми зараз ведемо переговори. Ми спілкуємося з ним (спецпрокурором - ред.) та Міністерством юстиції", - заявив конгресмен-демократ.

При цьому Надлер не назвав точної причини, чому Мюллер не буде свідчити наступного тижня.

"Коли він (спецпрокурор Мюллер - ред.) прийде. Якщо буде необхідно, ми викличемо його повісткою, і він прийде", - зазначив голова Юридичного комітету.

пециальный комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив міністру юстиції, генерального прокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

Крім того, президент США Дональд Трамп задіяв "привілей виконавчої влади" щодо доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори. Таким чином, Трамп завадив представникам Демократичної партії отримати повну версію доповіді.