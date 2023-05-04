Спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области (видео)

Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины .

"Спецназовцы СБУ накрывают огнем российских оккупантов под Херсоном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что левый берег области находится под постоянным контролем украинских защитников, в том числе и наших бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

"Освободим нашу Херсонскую область и другие временно оккупированные территории", - добавили в СБУ.