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Спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области (видео)

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Херсонская область, Четверг 04 мая 2023 17:50
Спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области (видео) Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы Центра специальных операций "А" СБУ регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Спецназовцы СБУ накрывают огнем российских оккупантов под Херсоном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что левый берег области находится под постоянным контролем украинских защитников, в том числе и наших бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

"Освободим нашу Херсонскую область и другие временно оккупированные территории", - добавили в СБУ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины обнаружили вражеский танк Т-90М и уничтожили его. Этот процесс удалось запечатлеть на видео.

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский танк на Луганском направлении и запечатлели этот процесс.

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