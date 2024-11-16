Спецпризначенці СБУ знищили окупантів, які їхали на штурм позицій ЗСУ (відео)

Спецпризначенці СБУ знищили окупантів на одному з напрямків. Ті як раз їхали на штурм українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"А влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі", - зазначили в СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, військові зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій побратимів зі Збройних сил України.

"Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО "А" СБУ", - йдеться у повідомленні.

Робота СБУ в тилу та на фронті

Служба безпеки виявляє агентів РФ не лише на фронті, а й у тилу. Днями в Україні було затримано підполковника, командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Він виявився "кротом" російської розвідки.

Щодо фронту, то й тут робота СБУ результативна. Так, ще у липні повідомлялося, що за два тижні спецназівці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, військову техніку та особовий склад армії РФ.

Крім того, у середині серпня бійці СБУ взяли в полон понад 100 російських військових у Курській області. Серед полонених - військові з підрозділу "Ахмат" голови Чечні Рамзана Кадирова.

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