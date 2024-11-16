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Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (видео)

Украина, Суббота 16 ноября 2024 13:50
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Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (видео) Фото: спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов на одном из направлений. Те как раз ехали на штурм украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, военные остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций побратимовв из Вооруженных сил Украины.

"А меткие удары по позициям оккупантов навсегда похоронили россиян в украинской земле", - отметили в СБУ.

Работа СБУ в тылу и на фронте

Служба безопасности выявляет агентов РФ не только на фронте, но и в тылу. На днях в Украине был задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.

Что касается фронта, то и здесь работа СБУ результативна. Так, еще в июле сообщалось, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, военную технику и личный состав армии РФ.

Кроме того, в середине августа бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Среди пленных - военные из подразделения "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова.

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