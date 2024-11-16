Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (видео)
Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов на одном из направлений. Те как раз ехали на штурм украинских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.
Как отмечают в спецслужбе, военные остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций побратимовв из Вооруженных сил Украины.
"А меткие удары по позициям оккупантов навсегда похоронили россиян в украинской земле", - отметили в СБУ.
Работа СБУ в тылу и на фронте
Служба безопасности выявляет агентов РФ не только на фронте, но и в тылу. На днях в Украине был задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.
Что касается фронта, то и здесь работа СБУ результативна. Так, еще в июле сообщалось, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, военную технику и личный состав армии РФ.
Кроме того, в середине августа бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Среди пленных - военные из подразделения "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова.
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