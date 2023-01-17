UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спецпризначенці СБУ знищили групу окупантів під Бахмутом (відео)

Фото: Спецпризначенці СБУ знищили групу окупантів під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці дронами-камікадзе знищили групу окупантів під Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Під час аеророзвідки українські спецпризначенці виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів.

"Після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що спецпризначенці Служби безпеки України одним ударом дрона-камікадзе знищили ворожий броньовик та його екіпаж.

Також Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в Україні