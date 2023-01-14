Спецпризначенці СБУ ударом дрона знищили російську БМП та екіпаж (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України одним ударом дрона-камікадзе знищили ворожий броньовик та його екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Захисники уточнили, що знищили групу окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту. "Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували російським окупантам чергову "демобілізацію" на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч", - йдеться у повідомленні.