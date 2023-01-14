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Спецпризначенці СБУ ударом дрона знищили російську БМП та екіпаж (відео)

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Україна , Субота 14 січня 2023 12:20
Спецпризначенці СБУ ударом дрона знищили російську БМП та екіпаж (відео) Фото: бійці СБУ ударом дрона знищили групу окупантів та БМП (facebook com usofcom)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпризначенці Служби безпеки України одним ударом дрона-камікадзе знищили ворожий броньовик та його екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Захисники уточнили, що знищили групу окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували російським окупантам чергову "демобілізацію" на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 530 окупантів, всього з лютого наші захисники ліквідували 114 660 російських військових.

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