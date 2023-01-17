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Спецназовцы СБУ уничтожили группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Фото: Спецназовцы СБУ уничтожили группу оккупантов под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы дронами-камикадзе уничтожили группу оккупантов под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом", - говорится в сообщении.

Во время аэроразведки украинские спецназовцы обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов.

"После серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", - добавили в СБУ.

Напомним, что спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.

Также Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.

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