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Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили понад 200 одиниць військової техніки росіян (відео)

Фото: спецпризначенці СБУ за тиждень знищили понад 200 одиниць військової техніки росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень на всіх напрямках знищили 272 російських окупантів та понад 200 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За допомогою FPV-дронів та інших засобів воїни СБУ знищили:

  • 17 танків;
  • 29 ББМ;
  • 21 артсистему;
  • 138 одиниць військового транспорту;
  • 24 ворожі антени зв’язку та 1 систему автоматичного спостереження;
  • 1 понтонну переправу;
  • 74 позиції та укріплення;
  • 2 склади із боєприпасами;
  • 272 окупантів.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 1380 окупантів. Загальні втрати ворожої армії вже перевищили 495 тисяч військових.

Крім того, за минулу добу ЗСУ знищили 15 танків, 34 ББМ, 42 артсистеми та іншу техніку ворога.

Також сьогодні ми повідомляли, що оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні знищили чотири зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян, тобто пів дивізіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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