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Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян (видео)

Фото: спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 272 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

С помощью FPV-дронов и других средств воины СБУ уничтожили:

  • 17 танков;
  • 29 ББМ;
  • 21 артсистему;
  • 138 единиц военного транспорта;
  • 24 вражеских антенны связи и 1 система автоматического наблюдения;
  • 1 понтонную переправу;
  • 74 позиции и укрепления;
  • 2 склада с боеприпасами;
  • 272 оккупантов.

Потери России в войне

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за прошедшие сутки составили 1380 оккупантов. Общие потери вражеской армии уже превысили 495 тысяч военных.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 15 танков, 34 ББМ, 42 артсистемы и другую технику врага.

Также сегодня мы сообщали, что операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона.

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