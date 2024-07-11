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Спецназовцы СБУ за две недели поразили сотни российских целей

Четверг 11 июля 2024 07:23
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Спецназовцы СБУ за две недели поразили сотни российских целей Фото: представители СБУ (facebook.com/securserukraine)
Автор: Эдуард Ткач

За две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, военную технику и личный состав армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Так, ударными дронами и другими огневыми средствами были поражены:

  • 30 танков;
  • 43 ББМ;
  • 56 артсистем и РСЗО;
  • 12 систем ПВО;
  • 8 средств РЭБ/РЭР;
  • 461 единица автотранспорта;
  • 235 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;
  • 11 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Также спецназовцы СБУ уничтожили 485 окупантов.

Напомним, что согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), войска РФ начали ощущать давление контратак украинской армии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение суток 10 июля ситуация на фронте осталась напряженной, но контролируемой. По состоянию на 16:00, с начала суток на фронте зафиксировали 92 боевых столкновения.

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