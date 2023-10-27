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Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів знищили понад 70 ворожих цілей (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці знищили ще 72 ворожі цілі на полі бою. Для цього вони використовували ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі", - йдеться у повідомленні.

У СБУ уточнили, що оператори ударних дронів справжні експерти: кожне їхнє влучання розриває бронетехніку і командні пункти окупантів.

За три тижні завдяки нічним полюванням "вовків" ворожі втрати поповнили:

  • 7 танків;
  • 17 ББМ і одна машина розмінування;
  • 12 вантажівок і військових авто;
  • 10 артсистем;
  • РЕБ "Поле-21" і станція зв'язку;
  • 21 вогнева позиція та бліндажі;
  • 2 командні пункти та склад із БК.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 27 жовтня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 артсистем, 11 ББМ та 4 танки.

Також українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 300 окупантів, 6 одиниць техніки та склад боєприпасів ворога.

А бійцям Сил спеціальних операцій (ССО) вдалося знищити російську техніку на 25 млн доларів.

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