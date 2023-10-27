Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів знищили понад 70 ворожих цілей (відео)

Українські спецпризначенці знищили ще 72 ворожі цілі на полі бою. Для цього вони використовували ударні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі", - йдеться у повідомленні.
У СБУ уточнили, що оператори ударних дронів справжні експерти: кожне їхнє влучання розриває бронетехніку і командні пункти окупантів.
За три тижні завдяки нічним полюванням "вовків" ворожі втрати поповнили:
Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 27 жовтня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 артсистем, 11 ББМ та 4 танки.
Також українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 300 окупантів, 6 одиниць техніки та склад боєприпасів ворога.
А бійцям Сил спеціальних операцій (ССО) вдалося знищити російську техніку на 25 млн доларів.
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