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Спецназовцы СБУ с помощью дронов уничтожили более 70 вражеских целей (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы уничтожили еще 72 вражеские цели на поле боя. Для этого они использовали ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" добавило к своему счету еще 72 уничтоженные цели", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что операторы ударных дронов настоящие эксперты: каждое их попадание разрывает бронетехнику и командные пункты оккупантов.

За три недели благодаря ночной охоте "волков" вражеские потери пополнили:

  • 7 танков;
  • 17 ББМ и одна машина разминирования;
  • 12 грузовиков и военных авто;
  • 10 артсистем;
  • РЭБ "Поле-21" и станция связи;
  • 21 огневая позиция и блиндажи;
  • 2 командных пункта и склад из БК.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на пятницу, 27 октября, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 артсистем, 11 ББМ и 4 танка.

Также украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти 300 оккупантов, 6 единиц техники и склад боеприпасов врага.

А бойцам Сил специальных операций удалось уничтожить российскую технику на 25 млн долларов.

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