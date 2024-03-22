Спецпризначенці СБУ за час війни знищили вже третій танковий полк росіян (відео)
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Білий вовк" знищили вже третій танковий полк росіян з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зазначається, що йдеться про статистику тільки цього підрозділу у складі Центру спецоперацій "А" СБУ.
Їм вдалося знищити 296 танків. СБУ враховувала штатну чисельність танкового полку армії РФ, яка становить 94 одиниці.
"Наші хлопці "відкрили" окремий рахунок уже для четвертого полку", - додала спецслужба.
Загалом бійці цього підрозділу вразили на фронті понад 800 одиниць ворожої техніки.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.
А втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, становили 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 434 710 військових.
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