Спецпризначенці СБУ за час війни знищили вже третій танковий полк росіян (відео)

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Білий вовк" знищили вже третій танковий полк росіян з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Загалом бійці цього підрозділу вразили на фронті понад 800 одиниць ворожої техніки.

"Наші хлопці "відкрили" окремий рахунок уже для четвертого полку", - додала спецслужба.

Їм вдалося знищити 296 танків. СБУ враховувала штатну чисельність танкового полку армії РФ, яка становить 94 одиниці.

Зазначається, що йдеться про статистику тільки цього підрозділу у складі Центру спецоперацій "А" СБУ.

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, становили 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 434 710 військових.

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