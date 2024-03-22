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Спецназовцы СБУ за время войны уничтожили уже третий танковый полк россиян (видео)

Украина, Пятница 22 марта 2024 21:26
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Спецназовцы СБУ за время войны уничтожили уже третий танковый полк россиян (видео) Архивное фото: Спецназовцы СБУ за время войны уничтожили уже третий танковый полк россиян (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецназовцы Центра специальных операций "Белый волк" уничтожили уже третий танковый полк россиян с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Отмечается, что речь идет о статистике только этого подразделения в составе Центра спецопераций "А" СБУ.

Им удалось уничтожить 296 танков. СБУ учитывала штатную численность танкового полка армии РФ, которая составляет 94 единицы.

"Наши ребята "открыли" отдельный счет уже для четвертого полка", - добавила спецслужба.

В целом бойцы этого подразделения поразили на фронте более 800 единиц вражеской техники.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы на Новопавловском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составляли 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.

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