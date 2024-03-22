Спецназовцы СБУ за время войны уничтожили уже третий танковый полк россиян (видео)

Спецназовцы Центра специальных операций "Белый волк" уничтожили уже третий танковый полк россиян с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Отмечается, что речь идет о статистике только этого подразделения в составе Центра спецопераций "А" СБУ.

Им удалось уничтожить 296 танков. СБУ учитывала штатную численность танкового полка армии РФ, которая составляет 94 единицы.

"Наши ребята "открыли" отдельный счет уже для четвертого полка", - добавила спецслужба.

В целом бойцы этого подразделения поразили на фронте более 800 единиц вражеской техники.

Ситуация на фронте