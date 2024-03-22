Вісім танків та 870 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога за минулу добу
Фото: втрати РФ у війні проти України (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 434 710 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 37 ББМ і 35 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 434710 (+870) осіб ліквідовано;
- танків - 6840 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 13111 (+37) од.;
- артилерійських систем - 10775 (+35) од.;
- РСЗВ - 1018 од.;
- засоби ППО - 723 (+2) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23) од.;
- крилаті ракети - 1953 (+31).;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од.;
- спеціальна техніка - 1749 (+8).
Ситуація на фронті
В Україні на фронті впродовж доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.
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