Вісім танків та 870 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога за минулу добу

Фото: втрати РФ у війні проти України (GettyImages)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 434 710 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 37 ББМ і 35 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 434710 (+870) осіб ліквідовано;

танків - 6840 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 13111 (+37) од.;

артилерійських систем - 10775 (+35) од.;

РСЗВ - 1018 од.;

засоби ППО - 723 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23) од.;

крилаті ракети - 1953 (+31).;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од.;

спеціальна техніка - 1749 (+8).