Спецпризначенці показали, як вибивали росіян на підступах до Роботиного

Групи Сил Спеціальних операцій ЗСУ були одними із перших, хто вибивав російських окупантів на підступах до Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО .

Зазначається, що наші військові працювали у вкрай непростих умовах: постійна робота російської артилерії, небо кишить ворожими безпілотниками, надзвичайно близький стрілецький контакт з ворогом, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

У ССО додають, що відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших бійців, які мали знищити ворога і вичавити його із позицій.

Значення Роботиного

23 серпня українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Пізніше наші воїни підняли у Роботиному український прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.