Спецназовцы показали, как выбивали россиян на подступах к Работиному

Группы Сил Специальных операций ВСУ были одними из первых, кто выбивал российских оккупантов на подступах к Работино Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО .

Отмечается, что наши военные работали в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими беспилотниками, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с врагом, который пытается любым способом удержать занимаемый им участок.

В ССО добавляют, что видео демонстрирует лишь небольшой фрагмент работы наших бойцов, которые должны были уничтожить врага и выжать его с позиций.

Значение Работино

23 августа украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

Позже наши воины подняли в Работино украинский флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его есвобождения, - читайте в материале РБК-Украина.

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