Спецпризначенці "Крил Омеги" показали, як знищили скупчення ворога

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, що за добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті більш як 1600 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.

Ба більше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька. Проте, загарбники просунулися на шести напрямках у Донецькій та Курській областях.

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