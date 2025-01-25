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Спецпризначенці "Крил Омеги" показали, як знищили скупчення ворога

Фото: спецпризначенці показали, як знищили скупчення ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Спецпризначенці Окремого загону "Крила ОМЕГИ" успішно атакували скупчення особового складу ворога. Дана операція закінчилась значними втратами для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

Минулої доби спецпризначенці Окремого загону "Крила Омеги" провели операцію, під час якої завдали ударів по місцях скупчення особового складу противника. 

Операція була проведена із залученням сучасних технологій, зокрема безпілотних систем. Як зазначають військові, саме дрони забезпечили точність ударів.

 

"Операція була виконана максимально ефективно завдяки сучасним технологіям і майстерності операторів дронів. Це ще один доказ ефективності безпілотних систем у сучасній війні", - наголосили військові.

 

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, що за добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті більш як 1600 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.

Ба більше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька. Проте, загарбники просунулися на шести напрямках у Донецькій та Курській областях.

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Війна Росії проти України