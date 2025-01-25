Спецназовцы "Крыльев Омеги" показали, как уничтожили скопление врага

Потери россиян на фронте

Напомним, что за сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте более 1600 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

Более того, по данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили утраченные позиции у Торецка. Однако, захватчики продвинулись на шести направлениях в Донецкой и Курской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.