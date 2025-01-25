Спецпризначенці "Крил Омеги" показали, як знищили скупчення ворога

"Операція була виконана максимально ефективно завдяки сучасним технологіям і майстерності операторів дронів. Це ще один доказ ефективності безпілотних систем у сучасній війні", - наголосили військові.

Операція була проведена із залученням сучасних технологій, зокрема безпілотних систем. Як зазначають військові, саме дрони забезпечили точність ударів.

Минулої доби спецпризначенці Окремого загону "Крила Омеги" провели операцію, під час якої завдали ударів по місцях скупчення особового складу противника.

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, що за добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті більш як 1600 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.

Ба більше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька. Проте, загарбники просунулися на шести напрямках у Донецькій та Курській областях.

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